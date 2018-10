Quem deseja abrir um negócio e faturar na internet no Brasil precisa estar ciente de todas as etapas necessárias para ter sucesso. É necessário garantir que todas as comodidades oferecidas pelo e-commerce estejam disponíveis para que os consumidores comprem, acompanhem as compras, façam os pagamentos, entre outras tarefas, sem maiores problemas.

Atualmente o público é muito mais exigente e é preciso satisfazer as demandas dele. Contudo, no caso da internet, esse fator envolve certos elementos técnicos que dizem respeito ao funcionamento da plataforma de vendas ou a forma como sua loja será encontrada pelas pessoas, por exemplo.

Por isso, veremos algumas práticas que devem ser implementadas pelas empresas para ter sucesso com vendas na internet. Confira!

Tenha um site completo

Ele precisa funcionar bem e ter todos os requisitos de usabilidade para que os visitantes tenham uma boa experiência de navegação e facilidade em comprar. O desing precisa ser limpo, com imagens leves, poucas cores e ser resposivo, ou seja, se adaptar aos diferentes formatos de tela. Ainda, é imprescindível prezar pela segurança do site, a fim de evitar ataques ou roubo de informações.

Disponibilize multicanais de acesso

Sua loja deve estar ao alcance dos consumidores, na internet, isso significa participar de diversos canais utilizados pelo seu público-alvo, inclusive, para o atendimento. Geralmente, as grandes empresas da internet no Brasil possuem comunicação via chat, e-mail, telefone, aplicativos de mensagens, entre outros. Além disso, pode ser interessante participar de market places para aumentar seu alcance.

Reúna uma equipe capacitada

Fazer todo o trabalho de montar e operar uma loja virtual sozinho pode não ser uma boa ideia, é preciso contar com uma equipe treinada em diversas especialidades. Mesmo que você use serviços terceirizados, certifique-se de se cercar de bons profissionais de TI, design, conteúdo, marketing, entre outros, para garantir que seu negócio esteja em boas mãos.

Invista em SEO

Essa sigla, em inglês, significa SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

ou Otimização para Mecanismos de Busca, em bom português.

É um trabalho que visa a melhoria da encontrabilidade de um site nos mecanismos de pesquisa, como o Google, Yahoo, etc. Como as primeiras posições de certos termos buscados são muito disputados, é necessário um duro trabalho de SEO para conquistar uma boa colocação nesses rankings.

Faça a gestão do negócio

Após o cliente finalizar a compra, começa uma parte do trabalho que requer muito cuidado e organização. Se os pedidos não forem gerenciados corretamente, a logística não funcionar, faltarem produtos no estoque, problemas com relatórios, entre outros, as mercadorias podem chegar com atraso, ou nem chegarem, e sua reputação ficará manchada. Então, se capacite sobre todos os processos de gerenciamento da sua loja virtual e deixe seu negócio com um padrão de operação profissional.

A internet no Brasil pode ser um grande espaço de comércio e é possível faturar bastante com a venda de produtos. No entanto, é essencial ter planejamento, estar por dentro das tendências e se capacitar. Somente dessa forma será possível obter a vantagem competitiva para alcançar o sucesso.

